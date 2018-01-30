الرئيسية | محليات مصدر أمني : لا خروقات ليلة رأس السنة

وطنا اليوم-عمان: صرح مصدر امني مسؤول ان ليلة رأس السنة لم تشهد اي تجاوزات او خروقات امنية غير اعتيادية وذلك في عمان وباقي محافظات المملكة.

وقال المصدر ان المخالفات التي تعامل معها رجال الأمن لا تذكر وهي مثيلة لما يتم التعامل معه يومياً.



وكثفت الاجهزة الأمنية انتشارها في الشوارع قبيل ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، في العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة.

وانتشرت الاجهزة الأمنية في الشوارع حيث انتشرت قوات الدرك على جميع دواوير العاصمة عمان كما شاركت قوات البادية بالانتشار في العاصمة وباقي محافظات المملكة.

ولوحظ أمس التواجد الأمني في الشوارع الرئيسية والفرعية في جميع أنحاء المملكة لضمان الحفاظ على أعلى درجات من الأمن والانضباط خلال هذه الليلة.

وكان مصدر امني صرح ان حماية المواطنين وضيوف الاردن وممتلكاتهم واجب الأجهزة الأمنية بالإضافة الى حماية الممتلكات العامة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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