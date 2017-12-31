السعيدات : هذه الرفعة غير متوقعة ولا نملك إلا أن نشجب

وطنا نيوز-عمان : صرّح نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات الذي أبدى تفاجئه إثر قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية مطلع العام الجديد 2018 وقال 'هذه الرفعة غير متوقعة وغيرعادلة خاصة أن نسبة استهلاكنا من البنزين والديزل تبلغ 3 مليار ومن الكاز 142 مليون'.



وعن دور النقابة أجاب السعيدات 'لا نملك أي سلطة على الدولة إلا أن نشجب ونستنكر'.

هذا وقررت لجنة تسعيرالمشتقات النفطية اليوم الأحد رفع البنزين بشقيه 'أوكتان 90 /95' وكذلك الديزل بواقع قرشا واحدا لكل لتر، كما قررت تخفيض سعر الكاز 3 قروش للتر الواحد، فيما أبقت على سعر اسطوانة الغاز عند سعرها البالغ 7 دنانير.