الأمير فيصل يجتمع بالأجهزة الامنية في الداخلية بحضور الملقي

وطنا اليوم-عمان:علم ان نائب الملك، الامير فيصل اجتمع اليوم في وزارة الداخلية مع قادة الاجهزة الامنية بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وتاليا تفاصيل اللقاء : أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، خلال زيارته إلى وزارة الداخلية ولقائه المحافظين اليوم الأحد، أهمية النهوض بواقع المحافظات من خلال بناء استراتيجيات تحدد الأولويات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وشدد سموه، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، على أنه لا بد من توجيه الاستثمار نحو المحافظات، خصوصا وأن التحدي الاقتصادي يعد التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة. وأشار سموه إلى أن اللامركزية تشكل محطة مهمة من محطات الإصلاح الشامل والمتواصل بقيادة جلالة الملك عبدا الثاني، ومن شأنها تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، بما يحقق أولويات ومتطلبات كل محافظة، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف الميادين.

ولفت سمو نائب جلالة الملك إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المعنية، ليلمس المواطن آثار اللامركزية من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة له والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية. كما أكد سموه أهمية العمل الذي تقوم به المجالس الأمنية في المحافظات في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، والتواصل الميداني مع المواطنين. واستعرض رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، خلال اللقاء، الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق أهداف اللامركزية، وتعزيز التنمية في ظل ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إنجاح مشروع اللامركزية وفق رؤية جلالة الملك، كخطوة إصلاحية تفضي إلى إشراك المواطنين في صناعة القرار التنموي، لافتا إلى أن هناك تعاونا بين جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.