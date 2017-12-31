الرئيسية | محليات تنقلات بين مدراء الدوائر في امانة عمان - أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، صباح الأحد، إجراء عدد من التنقلات بين مدراء دوائر ومناطق الأمانة و ذلك تأميناً لمتطلبات العمل وحسب مايلي : نقل المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية الدكتور مهدي العقرباوي مستشاراً لأمين عمان .



ونقل المدير التنفيذي للخدمات الادارية المهندس ابراهيم باقوا بروقه مستشاراً لأمين عمان . ونقل مدير دائرة ضبط البيع العشوائي والازالة المهندس أحمد العبيني مفتش أول على مرتب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة. كما قرر أمين عمان تكليف المهندس واصف الدويري مديراً تنفيذياً للخدمات الادارية .وتكليف الدكتور يسار فيصل الخيطان مديراً تنفيذياً للرقابة الصحية والمهنية .وتكليف الدكتور شادي عبدالحفيظ العثمان مديراً لدائرة المسالخ . ونقل المهندس غير المصنف سامر حتامله مديرا لدائرة ضبط البيع العشوائي والازالة. ونقل مدير دائرة البيئة المهندس فارس ابو الراغب مديرا لوحدة الامن والحماية ونقل مدير منطقة صويلح المهندس معين عويس مديرا لدائرة البيئة ونقل المفتش الاول قاسم فردوس مديرا لمنطقة صويلح . كما اجرى الشواربه التنقلات التالية بين مدراء المناطق في أمانة عمان نقل مدير منطقة تلاع العلي المهندس أيمن المعايطة مديرا لمنطقة زهران .ونقل مدير منطقة أبونصير المهندس ماجد النسور مديرا لمنطقة تلاع العلي ونقل رئيس القسم الهندسي المهندسة أمل طبيشات الى منطقة أبو نصير و تكليفها مديراً لها .



ونقل مدير منطقة شفابدران المهندس ناصر البطاينة مفتشاً أول على مرتب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق و البيئة .



ونقل المفتش الأول محمد مصطفى عساف الى مرتب منطقة شفا بدران مديراً لها . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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