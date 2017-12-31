الرئيسية | محليات محافظ اربد يوضح حقيقة فيديو قديم حول اسرة المغارة

وطنا اليوم-عمان: نفى محافظ اربد رضوان العتوم صحة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين ويعرض قصة اسرة تعيش بمغارة في احد مناطق لواء بني عبيد .

وقال العتوم ان الفيديو قديم وعمره ثمانية سنوات ونشرته احدى القنوات ضمن تغطياتها بقضايا انسانية وتم على ضوء ذلك دراسة حالة الاسرة وشمولها بمنزل من ضمن اسكان الاسر العفيفة كمكرمة ملكية سامية .

وبحسب المحافظ ان الاسرة تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 159 دينارا وشملتهم مكارم اخرى على صعيد المعونات اضافة الى تجنيد ابنائها لافتا الى ان وضع الاسرة جيد وتقيم الان في منزل تتوافر فيه احتياجاتها ومستلزماتها .

وكان ناشطون اعادوا نشر الفيديو قبل يومين على يوتيوب ونقله عن الموقع مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره حدثا جديدا . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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