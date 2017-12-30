المصفاة تحتفظ بحقها القانوني اتجاه ما ينشر من معلومات غير صحيحة
التاريخ : 30-12-2017 07:40:23
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وطنا اليوم- قالت شركة مصفاة البترول الأردنية انها ستقاضي كل من يحاول نشر معلومات مضللة لا تستند الى اية حقائق بعد تداول اخبار مفادها ان هناك تلاعب بمادة البنزين
وقالت الشركة انها تحتفظ بحقها القانوني اتجاه المادة المنشورة والتي احتوت على معلومات غير صحيحة، تضلل الراي العام وتؤثر على تنافسية الشركة.
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