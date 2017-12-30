وطنا اليوم-عمان

أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن على مطابقة البنزين اوكتان 90 للمواصفة الأردنية السليمة، نافيا سحب أي مشتقات من المحطات بالمملكة.

وأوضح الزبن، ان مؤسسة المواصفات قامت بأخذ عينات من عدد من المحطات المنتشرة بالمملكة واخضعتها لفحوصات في مختبراتها، لتظهر النتائج ان المشتق سيلم الكثافة ومطابق للمواصفة.

وشدد الدكتور الزبن، على ان المؤسسة تقوم بفحوصات دورية على كافة المشتقات النفطية لدى شركة المصفاة، مؤكدا ان كافة المشتقات لدى الشركة سليمة ومطابقة للمواصفة الأردنية بشكلٍ كامل.

وأشاد الزبن بتعاون شركة المصفاة بأجراء الفحوصات الدورية، مؤكدا ان تلك الفحوصات لم تظهر الا سلامة المشتقات النفطية الموزعة على كافة محطات المحروقات بالمملكة.

ومن جهته، أكدت إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، انها لم تسحب أي مشتقات من المحطات العاملة في المملكة سواء" كانت مادة البنزين اوكتان 90 او أية مشتقات نفطية أخرى.

ونفت الشركة، ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام حول ان المصفاة قامت بسحب مشتق البنزين من المحطات البترولية في المملكة.

وتشدد الشركة على انها تطبق أفضل الممارسات العالمية بتكرير المشتقات النفطية وهذا الامر ضمن رؤيتها التي قامت عليها بالحفاظ على أمن التزود بالطاقة.