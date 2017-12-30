الرئيسية | محليات انخفاض سعر كيلو البطاطا الى 50 قرشا

وطنا اليوم ـ عمان انخفضت اسعار البطاطا اليوم السبت في اسواق الجملة المركزية بسبب ورود كميات كبيرة منها.



وقال مساعد امين عام وزارة الزراعة للتسويق الدكتور صلاح الطراونة في تصريح لـ (بترا) اليوم انه دخل لاسواق عمان واربد والزرقاء اليوم حوالي 600 طن بطاطا منها 400 محلي و200 مستورد، الامر الذي ادى الى انخفاض الاسعار، حيث بلغ السعر الادنى من 30-40 قرشا /كغم والسعر الاغلب 45-50 قرشا/كغم واعلى سعر كان 50-60 قرشا/كغم.



ودعا الطراونة تجار التجزئة الى ضرورة الاستجابة لهذا الانخفاض في اسعار الجملة وانعكاسه على اسعار المستهلك النهائي، مشيرا الى ان الوزارة سمحت باستيراد البطاطا من فلسطين من اجل سد النقص الحاصل بالعرض من البطاطا وصولا الى تحقيق اسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين .



ويتوقع ان يبدأ الانتاج المحلي من مادة البطاطا في وادي الاردن منتصف شهر كانون الثاني المقبل.



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