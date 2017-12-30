الرئيسية | محليات وزارة الصحة : 135 الفا ممن بلغ 60 عاما سيشملهم التأمين الصحي

وطنا اليوم ـ عمان كشف وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إن عدد المستفيدين من قرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بشمول البالغين 60 عاما بمظلة التأمين الصحي بلغ 135 الفا.



واضاف 'ان دراسة اعدتها الوزارة على هذه الفئة، بينت ان شمول هذه الفئة العمرية من ابناء الوطن سيكون مقدمة لوصول الاردن الى مرحلة تطبيق التأمين الصحي الشامل'.



واشار الى جملة من الاجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة لتحقيق التأمين الشامل، من ضمنها رفع سقف اجمالي دخل الاسرة الى 300 دينار شهريا لشمولهم بالتأمين الصحي المجاني بدلا من 200 دينار كما كان سابقا، ما يوفر الفرصة امام المواطنين للاستفادة من مظلة التأمين.



واشار الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي الى ان الوزارة اوعزت لادارة التأمين الصحي باتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار بشمول هذه الفئة بالتأمين، مبينا انه سيتم اصدار البطاقات لمستحقيها وفقا للقرار بعد اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة.



ولفت الى ان المستفيدين من القرار هم ممن لا تشملهم مظلة التأمين الصحي المدني والعسكري ما يتيح لهذه الفئة تلقي الرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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