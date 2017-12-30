الرئيسية | محليات وفاة شاب بفايروس "H1N1" بإحدى المستشفيات الخاصة

وطنا اليوم ـ عمان توفي شاب بإحدى المستشفيات الخاصة بعمان اثر اصابته بفايروس "H1N1" صباح السبت في عمان .



مصدر طبي أوضح أن المتوفى من سكان أحد محافظات الشمال ، وكان يتلقى العلاج داخل احدى المستشفيات الخاصة المعروفة بعمان . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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