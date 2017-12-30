 وطنا نيوز -وفاة شاب بفايروس "H1N1" بإحدى المستشفيات الخاصة
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وفاة شاب بفايروس "H1N1" بإحدى المستشفيات الخاصة
التاريخ : 30-12-2017 05:37:58 المشاهدات: 2151

وطنا اليوم ـ عمان 

 توفي شاب بإحدى المستشفيات الخاصة بعمان اثر اصابته بفايروس "H1N1" صباح السبت في عمان .

مصدر طبي أوضح أن المتوفى من سكان أحد محافظات الشمال ، وكان يتلقى العلاج داخل احدى المستشفيات الخاصة المعروفة بعمان .
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