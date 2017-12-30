الرئيسية | محليات الاشغال الشاقة لمروج لتنظيم داعش الارهابي

وطنا اليوم ـ عمان أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة امن الدولة بوضع متهم بالترويج لأفكار جماعة ارهابية ( داعش) بالأشغال الشاقة مدة 4 سنوات .



وكان المتهم وفق قرار محكمة التمييز بدأ بتأييد تنظيم داعش العام الماضي 2016 لاعتقاده انه يطبق الشريعة الاسلامية وانه على حق ويقاتل الشيعة .



لذا اخذ يتابع اخبار التنظيم عبر شبكة الانترنت وتحديدا تطبيق (اليوتيوب) واخذ يقوم بالحديث عن انجازات التنظيم ومدحه بهدف نشر افكار التنظيم وكسب مؤيدين له في الاردن حتى ألقي القبض عليه في الثامن والعشرين من كانون اول 2016 م .



وبإحالته لمحكمة الجنايات الكبرى التي قررت تجريمه بالترويج لأفكار جماعة ارهابية ووضعه بالأشغال الشاقة اربع سنوات وايدتها بذلك محكمة التمييز . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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