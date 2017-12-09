بالفيديو والصور...تحطيم محل تجاري من قبل أرباب سوابق لرفضه دفع خاوات لهم في اربد

وطنا اليوم ـ عمان

اقدم مجموعة من الاشخاص من ارباب السوابق ليل الجمعة - السبت ، على تحطيم وتكسير محل تجاري في محافظة اربد بعد ان رفض مالكه دفع "اتاوة" لهم وفق مصدر.



واضاف المصدر، ان شكوى وردت الى مديرية شرطة اربد، حول قيام مجهولين بتحطيم وتكسير احد المحال في المحافظة، والتي بدورها تحركت الى المكان، وعملت على فتح تحقيق بالحادثة.





