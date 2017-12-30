الرئيسية | محليات دراسة لزيادة سعة خط الربط الكهربائي الأردني المصري

وطنا اليوم ـ عمان قال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر إن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية لن تتعدى 88 سنتًا، فى الوقت الذى يتكلف فيه إنتاج الكيلو وات من الطاقة الأحفورية دولارًا و15 سنتًا.



وأضاف الوزير أن عقود المفاعل تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الدولة، الذى راجعها بشكل كامل وأبدى عددًا من الملاحظات التى تمت الموافقة عليها مرة أخرى.



فى الوقت نفسه، قال الوزير إنه سيتم الإعلان عن عدد من مشروعات الربط الكهربائى، مشيرًا إلى أن الربط الكهربائى مع السعودية سيدخل حيز التنفيذ عام 2021.



وأوضح أن مصر تشارك بفاعلية فى كل مشاريع الربط الكهربائى الإقليمية، وترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجا وات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله، ليعمل على الجهد العالى المستمر وإضافة محطتى تحويل بكل من مصر والأردن.



وأضاف أن مصر ستكون مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات بعد إبرام مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، كما يدرس الربط الكهربائى جنوبًا فى اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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