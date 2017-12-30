وطنا اليوم ـ عمان
أكد عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، هيثم قطيشات، أن الهيئة ترفض قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد اعفاء المركبات الهجينة "الهايبرد" من الرسوم الجمركية شهرا واحدا "بشروط"، قائلا "إما أن تمدد سنة كاملة أو توقف القرار".
وقال قطيشات إن الحكومة مددت الاعفاء شهرا واحدا لصالح بعض المتنفذين من أصحاب الوكلات التجارية، وليس المستثمرين في المنطقة الحرة كما يعتقد البعض، مجددا مطالبته بوقف القرار الذي صدر مؤخرا.
وأضاف قطيشات: "مجمل قرارات الحكومة الحالية تستهدف تدمير قطاع تجارة المركبات والقضاء على العاملين فيه والذين تتجاوز اعدادهم عشرات الالاف، واعتقد أن الحكومة لا تدرك حجم الضرر المقدّر بعشرات الملايين على المستوردين في حال الغاء الاعفاء".
وأشار قطيشات إلى أن "التخبط الحكومي والقرارات الفاشلة لفريق الحكومة الاقتصادي سيدفع بمئات العاملين إلى البطالة، وسيقضي على الطبقة الوسطى، ويحطّم آمال النمو الاقتصادي"، لافتا إلى أن الحكومة تعلم جيدا اثر قرارها على انخفاض حجم مبيعات مركبات "الهايبرد".