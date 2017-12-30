الرئيسية | محليات هيئة المكاتب الهندسية تقر التعليمات الفنية وتتخذ عددا من القرارات

وطنا اليوم ـ عمان قرر مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية اصدار التعليمات الفنية كما أوصى بها المجلس باستثناء مايخص التعليمات الخاصة بالتشطيبات.



وقال رئيس الهيئة المهندس رايق كامل أن المجلس حدد سقف المشاريع المشمولة بالاشراف الكلي الواردة في الباب السادس من التعليمات الفنية بسبعة آلاف متر مربع للمشروع الواحد.



واضاف في تصريح صحفي أن الهيئة قررت تأجيل تطبيق قرار مجلس النقابة المتعلق بتسجيل المهندس المقيم في الضمان الاجتماعي للمكتب الهندسي، وكذلك قراره المتعلق باحضار كشف ضمان اجتماعي يثبت تسجيل المهندس المقيم في الضمان الاجتماعي.



وأشار المهندس كامل أن مجلس الهيئة بحث المقترحات المتعلقة بالتامين الصحي وطلب إلغاء بند تغطية 50% من أمراض السرطان البالغة 65 الف دينار الواردة في مقترح التأمين الصحي المقدم من مجلس الهيئة، وبذلك يصبح الدعم المطلوب من الهيئة والمكاتب بحدود 850 الف دينار، مقارنة ب 740 الفا العام الماضي.



وبين أن مجلس الهيئة رفض الادعاء بوجود دين على الهيئة يقدر بمليونين و83 الف دينار وطالب مجلس النقابة بالغائه.



واوضح المهندس كامل أن الهيئة قامت بمخاطبة مجلس النقابة بقراراتها. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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