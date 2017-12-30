اجواء باردة اليوم وكتلة هوائية باردة الاثنين

وطنا اليوم ـ عمان

تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياُ بوجه عام في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة لاسيما بشمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.