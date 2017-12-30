اجواء باردة اليوم وكتلة هوائية باردة الاثنين

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على الحرارة غدا لتسجل ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خلال النهار باردة نسبياُ في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وخلال ساعات ما بعد منتصف الليل تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً وتتهيأ الفرصة بإذن الله لسقوط زخات خفيفة من المطر في المناطق الغربية من المملكة وخصوصا الشمالية والوسطى منها، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتأثر المملكة يوم الاثنين بكتله هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع تساقط الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر يمتد تساقط الأمطار تدريجياً ليشمل باقي المناطق، حيث يتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، حيث تثير الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 الى 7 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 14 الى 5، والمناطق الجنوبية 17 الى 7 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.