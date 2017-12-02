الرئيسية | محليات الإخوان : نقف مع الوصاية الهاشمية وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر

وطنا اليوم-عمان:تمسك الإخوان المسلمون في الأردن بنفس الخطاب الذي تبنته سابقا حركة حماس بخصوص العلاقة بين صفقة القرن المفترضة وسيناريو حل القضية الفلسطينية على حساب فلسطين. وتقدم أخوان الاردن ببيان سياسي هو الأول من نوعه بخصوص أزمة القدس ونقل السفارة في ضوء تساؤلات وانتقادات في الشارع الأردني على غيابهم عن الحراكات وبصورة ملحوظة. واكد الدكتور رامي عياصرة أمين السر العام للجماعة بأن الحركة الإسلامية تنطلق في تحركها لأجل القدس من منطلقاتها الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وان الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدود، وان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل بزوال الاحتلال وتحرير فلسطين من البحر الى النهر. وجدد عياصره في بيان صحفي التأكيد في هذا السياق أن التحرك الشعبي نابع من تعلق أبناء الأمة بالقدس دينيا وسياسيا. وقال: علاقتنا بالقدس علاقة عقيدة ودين ,وبالتالي فنحن مستمرون في تحركنا لأجل القدس من غير كلل أو ملل، فالإدارة الامريكية والعدو الصهيوني يراهن على ملل الشارع العربي والإسلامي وبالتالي عزوفهم عن مناصرة القدس ضد قرار ترامب الارعن”. ويجيب عياصرة عمليا في البيان الاخير على الانتقادات التي برزت في الأردن حول أسباب احتجاب التنظيم الإخواني عن المشاركة في الاعتصام المفتوح امام مقر السفارة الامريكية في عمان العاصمة وعدم المشاركة بزخم شعبي في المسيرات والتظاهرات. وشدد الدكتور عياصره على أن الحركة الإسلامية في تحركها الشعبي والسياسي هذا تعبر عن ضمير الشعب الأردني ووجدانه تجاه القدس والمقدسات، وبالتالي فهي منسجمة مع ذاتها ومع الشعب الأردني الذي أثبت – كما في كل مرة – أصالة معدنه وعلو مكانته وطيب عوده. وقال: مما زادنا قوة هو الموقف الرسمي المتقدم والصلب والواضح في ضرورة المحافظة على القدس والمقدسات والوصاية الهاشمية . وقال أيضا “نحن ندرك خطورة الواقع الذي يحاول الجانب الأمريكي والصهيوني فرضه على الأرض كأمر واقع يسبق طرح التسويات السياسية في إطار ما يسمى “صفقة القرن ” ، تلك الصفقة التي تريد أن تنهي القضية الفلسطينية مرة واحدة وبجرة قلم وعلى حساب الأردن وأمنه واستقراره وهي مرفوضة ومخالفة للمنطق والواقع والتاريخ ومصيرها الفشل”. وختم العياصره تصريحه بالقول “الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني يمثل قمة جبل الجليد، والقادم اسوأ، لذلك يجب الاستعداد لمواجهته من خلال تظافر الجهود الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية من أبناء الاردن المخلصين”. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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