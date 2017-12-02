هل شاهد أزواج جرأة نساءهم وهن يحتضن تامر حسني في المطار !

وطنا اليوم-عمان: تداول مواطنون صوراً كثيرة لاستقبال اردنيين للفنان المصري تامر حسني الذي قدم للمملكة من اجل اقامة حفلات غنائية، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكشفت بعض الصور تهافت الاردنيون على تامر حسني لالتقاط الصور معه ،ومن بينهم نساء وفتيات من مختلف الأعمار.
ولم تسلم بعض السيدات من التوبيخ من قبل ازواجهن أو ابنائهم ومقربين لهن،بسبب جرأتهن في التصرف مع الفنان، سواء كانت قبلات ام احتضان أو غير ذلك.
ومن أغرب ردود الأفعال لدى بعض الأزواج والمقربين ،مشاهدة نسائهم على ذلك الحال دون أي غضب من قبلهم،بل كانو من المشجعين والمساعدين لوصولهن لتامر، الأمر الذي اثار حالة من الغضب بين المواطنين نتيجة تملص البعض من العادات والقيم الاجتماعية الاردنية التي تعيب تلك التصرفات.