الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب

وطنا اليوم-عمان:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا بمدينة حلوان، جنوب القاهرة، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر، والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته.

وعبر جلالته عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

في سياق متصل، ندد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بالاعمال الاجرامية التي تنفذها العصابات الارهابية التي تستهدف الموطنين الأبرياء واصفا استهداف الكنيسة بانه عمل اجرامي، وان اماكن ودور العبادة لها حرمة ولا يجوز استهدافها من اي كان وتحت اي ذريعة .

واكد المومني موقف الاردن الثابت والداعي الى ضرورة تكاتف الجميع في مواجهة الارهاب مشيدا بجهود الاجهزة الامنية المصرية في احباطها المحاولة الاجرامية التي كان من الممكن ان تؤدي الى نتائج كارثية وتوقع المزيد من الضحايا.

واكد المومني وقوف الاردن وتضامنه مع الحكومة والشعب المصري الشقيق ، معربا عن تعازي الحكومه الاردنية للشعب المصري واسر واهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين .