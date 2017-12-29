الرئيسية | محليات إحالات واسعة للتقاعد بوزارة الزراعة - أسماء

وطنا اليوم-عمان: أجرت وزارة الزراعة، إحالات واسعة إلى التقاعد، بين مدراء ومسؤولين، حسبما أفاد مصدر في الوزارة . وتاليا أسماء المحالين للتقاعد وفقا للمصدر: م. خالد دخقان /مدير مديرية المشاريع. طبيب سامي العدوان /مساعد الامين للثروة الحيوانية. م.سليمان الركيبات /مستشار الوزير. م. عبدالهادي الفلاحات /مستشار الامين العام. م. محمد العكايله /مستشار الامين العام. م. بسام الفواعير /مدير مديرية الحراج. طبيب زهير الشرمان / مدير مديرية البيطره. م. نايف الرواشده/ مدير وحدة ادارة الازمات. م. فياض الحوارات /مدير زراعة مادبا. م. محمد الفقهاء /مدير زراعة ذيبان. م. محمد عربيات /مدير زراعة الفحيص وماحص. د. ناصر المصاروه /مدير زراعة لواء عي. د. نمر حدادين /مديرية وحدة الاعلام والناطق الاعلامي. م.نايف الربضي /مديرية التراخيص. م. ايمان النسور /مديرية زراعة البلقاء. عبدالرحيم ابوهزيم /مدير مختبرات الثروه الحيوانية. فاطمة المرزوق/مديرية المشاريع . رحاب الربابعه/مديرية المستودعات. م. عبد الحكيم كنعان / مديرية زراعة اربد . مظهر المجالي /مديرية البلقاء. جمال شحيط /مديرية الشؤون المالية. ميسر الحسامي /مكتب الوزير. م. زهير الرواشده /زراعة العقبة. صفاء ابوالراغب / الموارد البشرية. م. محمد بني ياسين / مديرية زراعة الكوره. م. محمد الرجوب / مديرية زراعة المفرق. م. ضيف الله النعيمات /مديرية زراعة البلقاء. م. علي العطيات / مديرية زراعة البلقاء. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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