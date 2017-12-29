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إحالات واسعة للتقاعد بوزارة الزراعة - أسماء
وطنا اليوم-عمان: أجرت وزارة الزراعة، إحالات واسعة إلى التقاعد، بين مدراء ومسؤولين، حسبما أفاد مصدر في الوزارة .
وتاليا أسماء المحالين للتقاعد وفقا للمصدر:
م. خالد دخقان /مدير مديرية المشاريع.
طبيب سامي العدوان /مساعد الامين للثروة الحيوانية.
م.سليمان الركيبات /مستشار الوزير.
م. عبدالهادي الفلاحات /مستشار الامين العام.
م. محمد العكايله /مستشار الامين العام.
م. بسام الفواعير /مدير مديرية الحراج.
طبيب زهير الشرمان / مدير مديرية البيطره.
م. نايف الرواشده/ مدير وحدة ادارة الازمات.
م. فياض الحوارات /مدير زراعة مادبا.
م. محمد الفقهاء /مدير زراعة ذيبان.
م. محمد عربيات /مدير زراعة الفحيص وماحص.
د. ناصر المصاروه /مدير زراعة لواء عي.
د. نمر حدادين /مديرية وحدة الاعلام والناطق الاعلامي.
م.نايف الربضي /مديرية التراخيص.
م. ايمان النسور /مديرية زراعة البلقاء.
عبدالرحيم ابوهزيم /مدير مختبرات الثروه الحيوانية.
فاطمة المرزوق/مديرية المشاريع .
رحاب الربابعه/مديرية المستودعات.
م. عبد الحكيم كنعان / مديرية زراعة اربد .
مظهر المجالي /مديرية البلقاء.
جمال شحيط /مديرية الشؤون المالية.
ميسر الحسامي /مكتب الوزير.
م. زهير الرواشده /زراعة العقبة.
صفاء ابوالراغب / الموارد البشرية.
م. محمد بني ياسين / مديرية زراعة الكوره.
م. محمد الرجوب / مديرية زراعة المفرق.
م. ضيف الله النعيمات /مديرية زراعة البلقاء.
م. علي العطيات / مديرية زراعة البلقاء.
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