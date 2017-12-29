 وطنا نيوز -إحالات واسعة للتقاعد بوزارة الزراعة - أسماء
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إحالات واسعة للتقاعد بوزارة الزراعة - أسماء
التاريخ : 29-12-2017 01:56:55 المشاهدات: 666

وطنا اليوم-عمان: أجرت وزارة الزراعة، إحالات واسعة إلى التقاعد، بين مدراء ومسؤولين، حسبما أفاد مصدر في الوزارة .

وتاليا أسماء المحالين للتقاعد وفقا للمصدر:

م. خالد دخقان /مدير مديرية المشاريع.

طبيب سامي العدوان /مساعد الامين للثروة الحيوانية.

م.سليمان الركيبات /مستشار الوزير.

م. عبدالهادي الفلاحات /مستشار الامين العام.

م.  محمد العكايله /مستشار الامين العام.

م. بسام الفواعير /مدير مديرية الحراج.

طبيب زهير الشرمان / مدير مديرية البيطره.

م. نايف الرواشده/ مدير وحدة ادارة الازمات.

م. فياض الحوارات /مدير زراعة مادبا.

م. محمد الفقهاء /مدير زراعة ذيبان.

م. محمد عربيات /مدير زراعة الفحيص وماحص.

د. ناصر المصاروه /مدير زراعة لواء عي.

د. نمر حدادين /مديرية وحدة الاعلام والناطق الاعلامي.

م.نايف الربضي /مديرية التراخيص.

م. ايمان النسور /مديرية زراعة البلقاء.

عبدالرحيم ابوهزيم /مدير مختبرات الثروه الحيوانية.

فاطمة المرزوق/مديرية المشاريع .

رحاب الربابعه/مديرية المستودعات.

م. عبد الحكيم كنعان / مديرية زراعة اربد .

مظهر المجالي /مديرية البلقاء.

جمال شحيط /مديرية الشؤون المالية.

ميسر الحسامي /مكتب الوزير.

م. زهير الرواشده /زراعة العقبة.

صفاء ابوالراغب / الموارد البشرية.

م. محمد بني ياسين / مديرية زراعة الكوره.

م. محمد الرجوب / مديرية زراعة المفرق.

م. ضيف الله النعيمات /مديرية زراعة البلقاء.

م. علي العطيات / مديرية زراعة البلقاء.
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