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تشغيل 41 كاميرا بـ7 بلديات الثلاثاء
وطنا اليوم-عمان:تبدأ 41 كاميرا ورادار للرقابة ورصد المخالفات في بلديات: السلط واربد ومادبا والزرقاء وجرش والمفرق والرمثا، العمل الفعلي الثلاثاء المقبل، بحسب بيان وزارة الشؤون البلدية. وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في الوزارة المهندس خالد القرعان، في بيان صحفي أصدرته الوزارة أمس، ان الكاميرات هي مرحلة اولى لمشروع الرقابة الآلية على الطرق المنفذ بالتعاون مع مديرية الامن العام وامانة عمان الكبرى، والذي يشمل تشغيل 81 كاميرا رقابة ورصد للمخالفات على الطرقات الداخلية والخارجية بحدود البلديات.
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