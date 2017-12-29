الرئيسية | محليات تشغيل 41 كاميرا بـ7 بلديات الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:تبدأ 41 كاميرا ورادار للرقابة ورصد المخالفات في بلديات: السلط واربد ومادبا والزرقاء وجرش والمفرق والرمثا، العمل الفعلي الثلاثاء المقبل، بحسب بيان وزارة الشؤون البلدية. وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في الوزارة المهندس خالد القرعان، في بيان صحفي أصدرته الوزارة أمس، ان الكاميرات هي مرحلة اولى لمشروع الرقابة الآلية على الطرق المنفذ بالتعاون مع مديرية الامن العام وامانة عمان الكبرى، والذي يشمل تشغيل 81 كاميرا رقابة ورصد للمخالفات على الطرقات الداخلية والخارجية بحدود البلديات.

واشار الى ان المراحل الاخرى تشمل نحو 40 كاميرا سيتم الاعلان عن بدء العمل فيها حال الانتهاء من تجهيزات تشغيلها.

واكد ان 7 بلديات سيتم تفعيل عمل الكاميرات فيها لتبدأ برصد المخالفات فعليا اعتبارا من الثلاثاء المقبل، داعيا المواطنين الى الالتزام بالسرعات المقررة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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