الجمعة ...غائم وفرصة لزخات أمطار

وطنا اليوم-عمان:افادت النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية ان الاجواء تكون الجمعة أثناء النهار باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والبادية ولطيفة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ووجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة محلية ومتفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي الليل تكون الأجواء باردة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، وتتراوح درجة الحرارة بين 8 الى 14 درجة مئوية .

اما السبت فتكون الاجواء أثناء النهار باردة نسبياُ في المرتفعات الجبلية والبادية ولطيفة في الاغوار والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وباردة بوجه عام اثناء الليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

والاحد يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الاجواء غائمة جزئيا، وباردة في المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيفة في الاغوار والعقبة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

واوضحت النشرة ان الاثنين تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، الاجواء أثناء النهار باردة بوجه عام وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط امطار خفيفة في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى غائمة وأكثر برودة مع تساقط الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً الى باقي المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة احيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد احيانا، الرياح غربية نشطة السرعة.