 وطنا نيوز -الأردنيون يواصلون وقفتهم إلى جانب القدس
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الأردنيون يواصلون وقفتهم إلى جانب القدس
التاريخ : 29-12-2017 12:57:58 المشاهدات: 967

وطنا اليوم-عمان:نفذت الحركة الإسلامية مسيرة في وسط عمان، بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

 ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات وشعارات رافضة للقرار الأمريكي، مؤكدين ان القدس وفلسطين ستبقى قضية الاردن، مثلما سيبقى الاقصى وعموم المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

 وأكد المشاركون أن  القضية الفسطينية ستبقى على الدوام قضية الاردن المركزية والاولى، مثلما يجب ان تكون لكافة العرب والمسلمين والمسيحيين في كافة انحاء العالم.
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