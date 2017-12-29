 وطنا نيوز -الصحة تنفي صحة فيديو لضبع في مستشفى بالمفرق
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الصحة تنفي صحة فيديو لضبع في مستشفى بالمفرق
التاريخ : 29-12-2017 12:55:07 المشاهدات: 933

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الاعلامي بأسم وزارة الصحة حاتم الازرعي ان ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول مهاجمة ضبع لاحد مستشفياتنا عار عن الصحة .

وقال ان ما تم تداوله قديم جدا واعيد بثه بزعم انه حدث في احد مستشفياتنا  بينما سبق بثه على انه حدث وقع في احد المستشفيات خارج الاردن.

ودعا الازرعي الى توخي الحيطة والحذر عند نشر الاخبار والتأكد من صحتها ودقتها من مصادرها  الدقيقة الموثوقة.

وتداول ناشطون عبر التطبيقات الذكية فيديو يظهر وجود ضبع في احد المستشفيات في محافظة المفرق شرق المملكة، بحسب إدعائهم.

الفيديو يظهر الضبع وهو يتحرك في اروقة المستشفى ويظهر مجموعة من الأشخاص تحاول القضاء عليه وهو ما يبدو انه قد نجح كما تظهر الصورة المرفقة في الخبر.
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