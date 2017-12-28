الرئيسية | محليات غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحان التوجيهي للدورة الشتوية

وطنا اليوم-عمان:شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات في مركز الوزارة بالإضافة إلى غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة الدورة الشتوية 2018. وبين الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن غرفة العمليات سيناط بها متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي ، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها. وفيما يلي أرقام هواتف الغرفة : خلوي : (0796142000) ، (0772370383)، (0796795968)، 0777222151) ،(0795720601). أرضي : (065654918)، (065699916) فاكـــــــس (064646654) التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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