بيان من السفارة المصرية بعمان حول وفاة مواطنها في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان : أصدرت السفارة المصرية في عمّان، الخميس، بيانًا، استنكرت فيه "الجريمة النكراء" التي أفضت إلى وفاة أحد مواطني دولتها بمحافظة الزرقاء، والذي تعرض لاعتداء وضرب مبرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة المصرية في بيان لها إنها ستواصل المتابعة مع الجهات الأردنية المسئولة من اجل الحصول على كافة مستحقات المواطن وضمان توقيع العقوبة اللازمة على الشخص المسئول عن هذه الجريمة النكراء.

وتحدثت السفارة عن إجراءاتها في متابعة واقعة الاعتداء على المواطن المصري / على السيد محمد مرسي منذ اليوم الأول للحادثة.

وتتابع السفارة في عمان ما وصفتها بالحالة الانسانية من ٣ زوايا، أولها الانتهاء من إجراءات تجهيز ونقل الجثمان على نفقة الدولة الي مصر عقب الحصول على موافقة كل من الطبيب الشرعي ومدعي عام مدينة الزرقاء.

أما المتابعة الثانية، فهي مع المكتب العمالي والمستشار القانوني للسفارة ملف التعويضات الخاص بالمواطن المتوفي.

وقالت السفارة كذلك، إنها تتابع سير التحقيقات مع الجهات الاردنية المعنية، وتأخذ في الاعتبار ان مرتكب الاعتداء محتجز في السجن على ذمة القضية.

وأشارت السفارة إلى أن قرار نقل المرحوم من المستشفى الخاص جاء بالاتفاق بين اسرته والفريق الطبي المشرف علي العلاج على ضوء توفر اجهزة خاصة واستشاريين متخصصين في جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الزرقاء.

إلى ذلك، عبرت الحكومة الأردنية، عن حزنها العميق وتأثرها البالغ لوفاة المواطن المصري الذي تعرض لاعتداء في الزرقاء في وقت سابق من الأسبوع الماضي.