صرف أدوية منتهية الصلاحية في مستشفى غور الصافي

وطنا اليوم-عمان : قال مدير مستشفى غور الصافي الدكتور أيمن الطراونة انه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة للوقوف والكشف الحسي على جميع الأدوية في صيدليات المستشفى من حيث العدد والكمية والصلاحية بعد ورود شكاوى من مواطنين تسلموا علاجات مننتهية الصلاحية.

وقال مدير مديرية المستشفيات في وزارة الصحة د.حكمت ابو الفول ان هنآك تقصيرا ، من خلال وجود علاجات منتهية الصلاحية في مستشفى غور الصافي وهذا يعود الى تقصير الصيادلة والقائمين على المستشفى، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة خاصة من الجهات المعنية للوقوف على ذلك وسوف يتم محاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك وتحويلهم إلى القضاء.

واوضح أن هذا هدر للمال العام علماً أن هناك تعميم على جميع المستشفيات ، و في حال قرب انتهاء العلاجات لفترة لا تقل عن3 - 6 شهور حتى نتمكن من استخدامه في الفترة المحددة، موضحا أن هناك متابعة حثيثة مع قسم المشتريات.