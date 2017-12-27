6 وزراء خارجية عرب يبحثون في الأردن إعلان ترمب

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول كبير في الجامعة العربية الأربعاء، إن وزراء خارجية ست دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سيجتمعون في الأردن في السادس من كانون الثاني المقبل لبحث قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي قوله في مؤتمر صحافي إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في التاسع من كانون الأول الجاري.

ويمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق هذا الشهر بإعلان القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها عدولاً عن السياسة الأمركية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.

وأثار القرار غضب العرب وحلفاء أمريكا حول العالم.

وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ بإلغاء القرار المتعلق بالقدس، وقالوا إن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام".

والخميس الماضي، صوتت 128 دولة بينها كل الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يحض الولايات المتحدة على سحب قرارها.

وهدد ترمب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي صوتت لصالح القرار الذي صاغته مصر وساندته كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عدا الولايات المتحدة.