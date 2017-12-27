 وطنا نيوز -البيئة تحول 253 منشأة صناعية وحرفية وزراعية للنائب العام
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البيئة تحول 253 منشأة صناعية وحرفية وزراعية للنائب العام
التاريخ : 27-12-2017 05:56:40 المشاهدات: 1050

وطنا اليوم-عمان:أحالت وزارة البيئة 253 منشأة صناعية وحرفية وزراعية وخدمية للنائب العام بسبب مخالفتها الاشتراطات البيئية منذ نفاذ قانون حماية البيئة الجديد منتصف شهر نيسان الماضي .
وقال وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط في تصريح صحفي الأربعاء، إن هذا العدد من المنشآت المحولة الى النائب العام يؤكد مضي الوزارة بتطبيق القانون والأنظمة المنبثقة عنه لجهة الحفاظ على البيئة والمقدرات الوطنية من التلوث.
وأكد أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي والإشرافي من خلال فرق التفتيش المشكلة لهذه الغاية من كوادر الوزارة والإدارة الملكية لحماية البيئة في مختلف محافظات المملكة.

وكشف الدكتور الخياط أن كوادر الوزارة والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أفرانا لصهر البطاريات السائلة في منطقة وادي العش بمحافظة الزرقاء وتم بموجب ذلك ضبط 4 أشخاص والتحفظ على 3 أفران صهر ومولدات كهربائية وثمانية أطنان من الزيوت العادمة المعدنية وقوالب معدنية لسكب الرصاص المصهور، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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