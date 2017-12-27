بالصور : تربية ماركا تقيم القدس في عيون طلابنا

وطنا اليوم-عمان: نظمت مديرية تربية لواء ماركا فعالية طلابية بعنوان " القدس في عيون طلابنا " وجاءت هذه الفعالية كرد طلابي رافض للقرار الأمريكي الساعي لتهويد مدينة القدس العربية.

وقد اشتملت الفعالية على عرض مسرحي طلابي يذكر الحضور بوعد بلفور المشؤوم واعتراف بريطانيا بالكيان الصهيوني والانحياز الأمريكي لإسرائيل على حساب العرب، كما اشتملت الفعالية على كلمات طلابية وقصائد شعرية وأغاني وطنية تؤكد مكانة القدس في الضمير العربي.

وبدورها أكدت مديرة تربية لواء ماركا انتصار أبو شريعة في كلمتها إن طلابنا يمتلكون وعيًا عميقًا لأهمية القدس عند العرب والمسلمين ودورها التاريخي القائم على الأساس الروحي، انطلاقًا من مكانتها الدينية والقومية.



