الملقي: تطوير الإعلام هاجس الحكومة وشغلها الشاغل

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، دعمه الكامل للإعلام، وسعي الحكومة المستمر والدؤوب لتطويره ودعمه حتى يتجاوز أي إشكاليات يواجهها بما يطور من أدائه.

وقال الملقي، خلال اتصال أجراه اليوم مع نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، إن الحكومة وهي تدرك قيمة وأهمية الإعلام، بكل أشكاله، كانت حريصة منذ البداية على البحث بكل الوسائل والطرق لمساعدته كي يقوم بدوره الوطني، بكل مهنية وموضوعية.

وشدد الرئيس الملقي على أن الإعلام الأردني يثبت بشكل مستمر أنه على قدر المسؤولية، وأنه قادر على حمل رسالة الدولة الأردنية ومواقفها وتوجهاتها، حيال قضايا المنطقة والإقليم، بتميز واقتدار، وأن العمل بشكل مستمر على تمكين الإعلام وتطوير قدراته وإمكاناته، هاجس الحكومة وشغلها الشاغل لأنها معنية بوجود إعلام وطني قوي وفاعل ومؤثر، ويعكس اتجاهات المواطنين وطموحاتهم وملاحظاتهم على الأداء العام، كما يعكس مواقف الدولة الأردنية وثوابتها ومنطلقاتها حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الزميل السعايدة إن اتصاله برئيس الوزراء الدكتور الملقي، اليوم، تناول فيه بعض الجوانب المتعلقة بحالة الإعلام الأردني، وما يواجهه من تحديات ومعيقات، خصوصا في بعدها المالي.

وأضاف أنه لمس، كما في كل لقاء أو اتصال برئيس الوزراء الدكتور الملقي، حرصه على دعم الإعلام وتذليل أية عقبات تواجهه، وحرصه على أن يكون الإعلام الأردني قويا وفاعلا، وعلى سوية عالية من الحِرَفية والمهنية.

وقدر الزميل السعايدة عاليا الدعم الذي قدمه رئيس الوزراء والحكومة للإعلام ولنقابة الصحفيين، مؤكدا أن مجلس النقابة ينظر بتقدير عالٍ إلى جهود الرئيس والحكومة في سبيل نهضة الإعلام وضمان استمراره واستقراره، وهو يعكس وعي الحكومة بأهمية الإعلام ودوره على كل صعيد.

وكان الزميل السعايدة التقى، اليوم، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، وبحث معهما أوضاع الإعلام الأردني وسبل النهوض به ومساعدته على تجاوز أزماته المختلفة.

وأكد العبادي والمومني إصرار الحكومة على مساعدة الإعلام والارتقاء به إلى أفضل مستوى، لما لذلك من أهمية وطنية كبرى، باعتبار قوة الإعلام هي من قوة الدولة ومؤسساتها.

وثمَّن الزميل السعايدة، باسم مجلس النقابة موقف الدكتور العبادي والدكتور المومني، وأكد أن هذه الروحية الإيجابية من شأنها أن تساعد الإعلام وتنهض به ليكون بمقدوره مواجهة الصعاب والتحديات الراهنة.