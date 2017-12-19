أصوات الانفتاح على إيران تتعالى في الأردن

وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى ضرورة زيادة الانفتاح والتوجه الى الأسواق التركية والإيرانية لوجود فرص اقتصادية ذات جدوى للمنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الجمعية، مع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير ابو صعليك، للإعلان عن مبادرة نيابية تحضر حاليا لتنظيم مؤتمر استثماري، تدعى اليه فعاليات الاقتصاد الوطني المختلفة.

وقال الطباع خلال اللقاء، ان اعادة النظر بالمزايا المعطاة داخل المناطق الحرة والمناطق التنموية، بات امرا ملحا خصوصا بوجود رغبة لدى كثير من رجال الاعمال للاستثمار في مناطق خارج التنظيم التنموي مما يعطي حافزا أكبر للمناطق الاقل حظا بالمحافظات النائية.

ولفت الى ضرورة قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم تسهيلات لتشجيع رجال الاعمال المبتدئين.

وأكد الطباع على ضرورة اعادة النظر في جدوى رفع ضريبة السيارات الهجينة، وان بذلك تجاوزا للحكومة عن التوجه العالمي للطاقة الخضراء والمحافظة على البيئة.

من جانبه، قال ابو صعليك، ان المؤتمر الذي سيعقد في منطقة البحر الميت، سيعرض الميزات النسبية للاقتصاد الاردني كما يسلط الضوء على الطاقات والخبرات البشرية الاردنية بالخارج.

ودعا ابو صعليك، الجمعية وكافة المنظمات التجارية والصناعية لتقديم ورقة عمل تتضمن رؤية واقعية تساهم في وضع حلول مناسبة للتحديات الاقتصادية الحالية، اضافة الى رؤيتها في تنظيم العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا دور القطاع الخاص الرئيسي في ادارة دفة الاقتصاد بالمرحلة المقبلة.