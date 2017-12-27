40 % من المطاعم الشعبية في الاردن أغلقت أبوابها

وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر مطلعة: ان نحو 40 % من المطاعم الشعبية في الاردن أغلقت ابوابها .

وبحسب المصادر ذاتها، فات هذه المطاعم اغلقت بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاردن، وارتفاع الضرائب ، حيث كان يعمل بها نحو 50 الف عامل، ومردودها لا يغطي هذه الكلف .

وفي السياق، قالت المصادر: انه منذ سنة ونيف ما زالت لجنة تحديد اسعار المطاعم الشعبية تعكف على اعداد «دراسة» لتحديد لائحة الاسعار لاقرارها، مضيفة ان الدراسة لم ينته القائمون عليها من اعدادها حتى هذه اللحظة ، بحسب الراي.