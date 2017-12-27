احالة 20 مديراً في وزارة الزراعة الى التقاعد

وطنا اليوم-عمان:علم ان قائمة احالات الى التقاعد صدرت في وزارة الزراعة ، شملت مدراء دوائر في الوزارة.
وبحسب المصادر ذاتها، فان القائمة شملت ، نمر حدادين الناطق الاعلامي بالوزارة، و مدير زراعة الفحيص محمد عربيات ، ومدير الحراج بسام الفاعوري، ضمن قائمة شملت 20 مديراً آخرين .
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.