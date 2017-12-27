 وطنا نيوز -احالة 20 مديراً في وزارة الزراعة الى التقاعد
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احالة 20 مديراً في وزارة الزراعة الى التقاعد
التاريخ : 27-12-2017 12:11:12 المشاهدات: 2051

وطنا اليوم-عمان:علم ان قائمة احالات الى التقاعد صدرت في وزارة الزراعة ، شملت مدراء دوائر في الوزارة.

وبحسب المصادر ذاتها، فان القائمة شملت ، نمر حدادين الناطق الاعلامي بالوزارة، و مدير زراعة الفحيص محمد عربيات ، ومدير الحراج بسام الفاعوري، ضمن قائمة شملت  20 مديراً آخرين . 
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