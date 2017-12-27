احالة 20 مديراً في وزارة الزراعة الى التقاعد

وطنا اليوم-عمان:علم ان قائمة احالات الى التقاعد صدرت في وزارة الزراعة ، شملت مدراء دوائر في الوزارة.

وبحسب المصادر ذاتها، فان القائمة شملت ، نمر حدادين الناطق الاعلامي بالوزارة، و مدير زراعة الفحيص محمد عربيات ، ومدير الحراج بسام الفاعوري، ضمن قائمة شملت 20 مديراً آخرين .