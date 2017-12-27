 وطنا نيوز -المقاتلات البلجيكية تغادر الأردن
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المقاتلات البلجيكية تغادر الأردن
التاريخ : 27-12-2017 12:08:36 المشاهدات: 1007

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، امس الثلاثاء، عن عودة أربع طائرات من طراز "إف-16"، من الاردن، إلى أماكن تمركزها بعد مشاركتها في عمليات التحالف ضد تنظيم "داعش".

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع على موقع "تويتر": "عودة مقاتلات "إف-16" إلى بلجيكا، بعد أن أمضت آخر 18 شهراً في الأردن، كجزء من بعثة دولية ضد المجموعات الإرهابية في العراق"، بحسب سبوتنيك

وهبطت المقاتلات في قاعدة القوات الجوية البلجيكية كلين- بروجيل، في مقاطعة ليمبورغ في فلاندرز.
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