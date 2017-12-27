المقاتلات البلجيكية تغادر الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، امس الثلاثاء، عن عودة أربع طائرات من طراز "إف-16"، من الاردن، إلى أماكن تمركزها بعد مشاركتها في عمليات التحالف ضد تنظيم "داعش".

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع على موقع "تويتر": "عودة مقاتلات "إف-16" إلى بلجيكا، بعد أن أمضت آخر 18 شهراً في الأردن، كجزء من بعثة دولية ضد المجموعات الإرهابية في العراق"، بحسب سبوتنيك

وهبطت المقاتلات في قاعدة القوات الجوية البلجيكية كلين- بروجيل، في مقاطعة ليمبورغ في فلاندرز.