المستقلة تتسلم تقرير راصد للانتخابات البلدية والمحافظات

وطنا اليوم-عمان:تسلم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، التقرير الختامي لمراقبة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017، الصادر عن مركز الحياة "راصد" .

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أكد الكلالدة أهمية التقرير، وأن الهيئة ستولي مخرجاته اهتماما خاصا، ودراسة الملاحظات والتوصيات الواردة فيه دراسة معمقة، لتوظيفها والاستفادة منها بهدف تجويد العمليات الانتخابية مستقبلاً، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات الرقابية ودورها في ضمانة ونزاهة العملية الانتخابية.

بدوره أشاد مدير عام مركز الحياة "راصد" الدكتور عامر بني عامر، بسياسة الانفتاح التي تتبعها الهيئة المستقلة للانتخاب مع شركاء العملية الانتخابية والتطور الملحوظ الذي شهدته في ادارتها للعملية الانتخابية، وتعاونها في تسهيل مهمة الجهات الرقابية، مبديا استعداد المركز لتقديم كل ما يلزم للإدارة الانتخابية المتمثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب.