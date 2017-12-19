حزمة قرارات جديدة لمجلس الوزراء

وطنا اليوم-عمان: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الموافقة على اتفاقية منحة مشروع تطوير سياسات الاستعمال الامثل للوقود والسيارات في الاردن التي سيتم توقيعها بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة.

ويهدف المشروع الى اجراء تحليل لاقتصاديات وقود المركبات في الاردن وعمل حصر للمركبات وتصنيفها بهدف بناء سياسة وطنية للوقود الانظف للمركبات لغايات تحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وترشيد استخدام الوقود.

وترتكز الاتفاقية على وضع ىلية احصاء وطني للمركبات كتلك المعمول بها في افضل الممارسات العالمية وتوضح بالتفصيل متوسط استهلاك الوقود في المركبات خلال عدة سنوات لتحديد اقتصاديات الوقود واتجاهاتها اضافة الى التطوير الفاعل لسياسات الوقود النظيف للسيارات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على المنحة المقدمة من الحكومة الكورية بقيمة 88ر9 مليون دولار لتمويل مشروع انشاء مدرسة صناعية متخصصة في الزرقاء لصالح وزارة التربية والتعليم.

ويهدف المشروع الى دعم وزارة التربية والتعليم في تنفيذ خطتها الاصلاحية الخاصة بالتعليم المهني وزيادة قدرة النظام التعليمي على استيعاب اعداد اضافية من الطلاب المهتمين بالالتحاق بفرع التعليم الصناعي ما سيؤدي الى زيادة معدل الالتحاق بالتعليم المهني.

ويشمل المشروع، الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2017 – 2020، بناء مدرسة صناعية متخصصة وتزويدها بالأثاث والمعدات وتوفير برامج تنمية القدرات للطلبة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل خطة اصدار الطوابع البريدية لعام 2018.

وتتضمن الخطة اصدار طابع بريدي جديد بمناسبة مرور 70 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان تماشيا مع قيم الاردن في المحافظة على حقوق الانسان.

كذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الانظمة الخاصة بجامعة العلوم الاسلامية لسنة 2017.

وشملت الانظمة، نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات، نظام الدراسات العليا، نظام التأمين الصحي، نظام البعثات العلمية، نظام اللوازم والاشغال ونظام المخالفات التأديبية للطلبة.

وجاءت الانظمة لغايات تحديد الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التي تمنحها الجامعة وكيفية منحها.

كما جاءت لتنظيم شؤون الدراسات العليا في الجامعة وتوجيه مواضيع الرسائل والاطروحات ودراستها ولتأمين العاملين في الجامعة صحيا وتحديد من يحق له الانتفاع وتنظيم سائر الامور المتعلقة بالتأمين الصحي.

وجاءت ايضا لتلبية حاجات الجامعة من المؤهلين علميا ومهنيا وتحديد شروط الايفاد اضافة الى تمكين الجامعة من شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال الخاصة بها والاشراف عليها ومراقبة التصرف بها، وتحديد المخالفات التأديبية التي قد يرتكبها الطالب والعقوبات التأديبية التي تفرض وكيفية ايقاعها وتشكيل لجان التحقيق والمجلس التأديبي.