الاحوال المدنية تصدر 3 ملايين بطاقة ذكية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات ان عدد البطاقات التي أصدرتها حتى الثلاثاء، بلغ 425 .872. 2 مليون بطاقة.
وبينت الدائرة ان عدد الجوازات التي أصدرها مكتب أحوال وجوازات المطار منذ افتتاحه في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الماضي حتى اليوم بلغ 480 جوازا، و150 شهادة مختلفة.
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