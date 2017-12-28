الاحوال المدنية تصدر 3 ملايين بطاقة ذكية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات ان عدد البطاقات التي أصدرتها حتى الثلاثاء، بلغ 425 .872. 2 مليون بطاقة.

وبينت الدائرة ان عدد الجوازات التي أصدرها مكتب أحوال وجوازات المطار منذ افتتاحه في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الماضي حتى اليوم بلغ 480 جوازا، و150 شهادة مختلفة.