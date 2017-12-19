الحكومة تطلق (10) خدمات إلكترونية مكتملة

وطنا اليوم-عمان: أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة عن اطلاق 10 خدمات إلكترونية مكتملة في وزارة العدل ودائرة الاراضي والمساحة وامانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اضافة الى عدد من الخدمات في دائرة الجمارك اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، 'اننا بإطلاق هذه الخدمات الإلكترونية سننطلق في المملكة الى مرحلة جديدة من التطور في الأداء الحكومي، وعملنا مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركاء الخدمة على ان تكون رحلة المستخدم ميسرة ونحرص على معالجة اية عوائق تعترض تقديم هذه الخدمات'.

وأشارت الى انه سيتم تقديم هذه الخدمات إلكترونيا بشكل حصري دون تقديمها بالطرق التقليدية في هذه الدوائر الخدمية وصولا الى اردن رقمي، وأن هذه الخدمات هي باكورة لمجموعة من الخدمات التي تأتي في اطار خطة لتوفير ما يزيد على 500 خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين والمستثمرين عام 2020.

وبينت انه تم توفير عدد من النوافذ لتقديم هذه الخدمات من خلال افتتاح 65 محطة إلكترونية (اكشاك) في عدد من المؤسسات وبعض اماكن التجمعات وتدريب 330 خريجا في 278 مكتبا بريديا منتشرة في جميع انحاء المملكة مزودين بالواح إلكترونية لتقديم الخدمات واتاحة 124 محطة معرفة في عدد من مناطق المملكة لتقديم هذه الخدمات.

واشارت الى انه تم في وقت سابق إطلاق النسخة المحدثة من بوابة الحكومة الإلكترونية الأردنية ويمكن من خلالها الحصول على المعلومات والخدمات التي تهم المواطن، كما تم اطلاق تطبيق 'بخدمتكم' والذي يعتبر نافذة لتقديم الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى على الدوائر الحكومية وخدماتها إضافة للنافذتين الحاليتين مركز الاتصال الوطني من خلال الرقم (5008080) والنموذج الإلكتروني على موقع وزارة تطوير القطاع العام.

واشار وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى ان الوزارة تعمل على عدد من الخدمات الإلكترونية والتي كانت ضمن خطة التحول الإلكتروني، كما اطلقت الاسبوع الماضي الخط الساخن والذي يستطيع المواطن من خلاله معرفة الخدمات التي تقدمها الوزارة، واطلقت الخارطة الصحية الإلكترونية والتي يستطيع المواطن من خلالها معرفة الامكانيات الصحية في اي منطقة.

وتناول أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها أمانة عمان، وهي خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني للمخالفات حيث توفر هذه الخدمة قناة إلكترونية لمتلقي الخدمة ان كان داخليا او خارجيا للاستعلام عن مخالفات المركبات ودفعها إلكترونيا إضافة الى امكانية الاطلاع على تفاصيل المخالفة، رقم المخالفة، المكان، التاريخ والوقت، الوصف، الصور لمخالفات الكاميرا والحصول على وصل الدفع إلكترونيا.

وقال ان بإمكان المستخدم الحصول على الخدمة من خلال قيامه بالدخول الى موقع أمانة عمان www.amman.jo والتسجيل كمستخدم في الموقع، ثم الانتقال الى صفحة الخدمات الإلكترونية.

وقال ان الخدمة الثانية التي ستقدمها الامانة، هي خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني للمسقفات، والتي توفر قناة إلكترونية لمتلقي الخدمة ان كان داخليا او خارجيا للاستعلام عن ضريبة المسقفات للعقارات (السابقة والحالية) ودفعها غلكترونيا إضافة الى امكانية الاطلاع على تفاصيلها وطباعة وصل الدفع.

وقال ان بإمكان المستخدم الحصول على الخدمة من خلال قيامه بالدخول الى موقع أمانة عمان www.amman.jo والتسجيل كمستخدم في الموقع، ثم الانتقال الى صفحة الخدمات الإلكترونية.

واضاف ان الخدمة الثالثة التي ستقدمها امانة عمان هي خدمة تجديد رخص المهن الكترونياً، والتي توفر قناة إلكترونية لأصحاب رخص المهن والاعمال الحرة، لتجديد رخصة المهن ودفع رسومها إلكترونياً وتحديد طريقة استلام الرخصة، إما عن طريق شركات التوصيل او عن طريق استلام شخصي.

وأشار الى ان رخصة المهن هي عبارة عن رخصة تمنح لصاحب محل أو مهنة لممارسة العمل قانونيا حسب نص القانون.

وبين ان بإمكان المستخدم الحصول على الخدمة من خلال قيامه بالدخول الى موقع رخص المهن لأمانة عمان https://vl.amman.jo/GصVLPublic/ و تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم (رقم المنطقة-رقم الرخصة Vl) واتباع تعليمات الموقع ، ثم الذهاب الى الصفحة الرئيسية واختيار الخدمة المطلوبة (تجديد).

وعرضت المديرة العامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خدمات المؤسسة الإلكترونية التي تشمل خدمة التسجيل في الاشتراك الاختياري لأول مرة وللمشمولين سابقا، حيث توفر هذه الخدمة قناة للمواطنين للاشتراك الكترونياً في خدمة الانتساب الاختياري والاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وتشمل 3 فئات هي الاردني الذي لا يعمل وغير المشمول بالضمان الاجتماعي، والأردني الذي يعمل خارج المملكة، وربات المنازل.

وبينت ان خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال قيام المستخدم بالدخول الى موقع الضمان الاجتماعي www.SSC.gov.jo والتسجيل كمستخدم في الموقع، ثم ينتقل المشتركون لأول مرة الى صفحة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة 'طلب اشتراك اختياري لأول مرة' من ضمن القائمة، فيما يقوم المشمولون/ مشتركون سابقا باختيار تسجيل مستخدم والتسجيل في الموقع، ثم الدخول الى الحساب الخاص والذهاب الى صفحة الخدمات الإلكترونية واختيار 'طلب انتساب بصفة اختيارية' من القائمة .

وفيما يتعلق بالخدمة الثانية فهي خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني للأفراد، حيث توفر هذه الخدمة قناة إلكترونية للمواطنين للاستعلام عن الدفعات المستحقة للاشتراك الاختياري ودفعها إلكترونيا، ويتم الحصول على الخدمة من خلال قيام المستخدم بالدخول الى موقع الضمان الاجتماعي www.ssc.gov.jo وتسجيل الدخول الخاص به كمستخدم في الموقع، ثم الانتقال الى صفحة الخدمات الإلكترونية واختيار الاستعلام عن ودفع الاشتراكات الشهرية، اما الخدمة الثالثة، وهي خدمة الاستعلام والدفع الإلكتروني للشركات، وتوفر هذه الخدمة قناة إلكترونية للمواطنين للمنشآت الخاضعة للضمان للاستفسار عن الدفعات المستحقة ودفعها إلكترونيا.

ويتم الحصول على هذه الخدمة من خلال قيام المنشأة بإرسال كتاب تعهد لتسمية ضابط ارتباط (مفوض) من طرفها لتقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسجيل المنشأة بالخدمات الإلكترونية، حيث سيتم ارسال بريد إلكتروني آليا يتضمن رابط تفعيل الحساب على البريد الإلكتروني المعتمد للمنشأة، فيما يقوم المستخدم المفوض بتفعيل حسابة من خلال الرابط المرسل الى بريده الإلكتروني وتعيين كلمة السر الخاصة به.

ومن ثم يقوم ضابط الارتباط المفوض بالدخول الى موقع الضمان الاجتماعي www.ssc.gov.jo، ثم الانتقال الى صفحة الخدمات الإلكترونية واختيار الاستعلام عن ودفع الاشتراكات الشهرية.

فيما استعرض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ الخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة، وهما خدمة إصدار مخطط أو إخراج قيد (سند تسجيل)، حيث توفر هذه الخدمة قناة إلكترونية لمتلقي الخدمة لإصدار قيد (سند التسجيل) للأموال غير المنقولة (العقارات) أو إصدار مخطط أو فهرس أراض او إحداثيات والدفع إلكترونيا وتحديد طريقة استلام المعاملة إما عن طريق شركات التوصيل وإما عن طريق استلام شخصي.

وبين ان بإمكان المستخدم الحصول على الخدمة من خلال قيامه بالدخول الى موقع دائرة الأراضي والمساحة www.dls.gov.jo والنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية وانشاء حساب جديد، ومن ثم بدء استخدام الخدمات الإلكترونية بعد تفعيل الحساب من قبل دائرة الاراضي والمساحة.

بدوره بين مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور وضاح الحمود ان الدائرة حوسبت 55 خدمة لتصبح خدمات إلكترونية وغير ورقية بدءا من 1/1 2018.

أما يتعلق بخدمة وزارة العدل فتشمل خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا التي توفر قناة إلكترونية لمتلقي الخدمة بإصدارها بالطرق الإلكترونية المتاحة ودفع الرسوم بشكل إلكتروني وتحديد طريقة استلام المعاملة إما عن طريق شركات التوصيل وإما عن طريق الاستلام الشخصي.

وغايات طلبات عدم المحكومية وفق الخدمة الجديدة هي داخلية يمكن الحصول عليها رقميا، وخارجية، ولغايات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، مشيرا الى ان خطوات الحصول على الخدمة تتم من خلال قيام المستخدم بالدخول الى موقع وزارة العدل واختيار خدمة إصدار شهادة عدم محكومية إلكترونياً.