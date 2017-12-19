 وطنا نيوز -وزير الأوقاف : لن نتغول على شركات الحج وسننافسهم
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وزير الأوقاف : لن نتغول على شركات الحج وسننافسهم
التاريخ : 26-12-2017 05:22:23 المشاهدات: 1098

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيّات أن الشركة الوطنية للسياحة والسفر والحج والعمرة التي أنشأها صندوق الحج لن تتغول على الشركات العاملة في القطاع ولن يكون لها افضلية، واضاف ان الشركة ستتنافس مع الشركات الأخرى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وباسعار منافسة.
واستعرض عربيّات دور الوزارة في حماية المجتمع فكرياً و عقدياً و أشار الى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة عبر صندوق الزكاة الذي بدأ بتمويل مشاريع تنموية للمحتاجين وفِي كافة مناطق المملكة هذا فضلاً عن مبادرة الغارمات التي استفادت منها اكثر من 325 سيدة اردنية كنّ محكومات ومطلوبات للتنفيذ القضائي بسبب الذمم المالية المترتبة عليهن حيث جرى دفع 200الف دينار.
وتحدث عربيّات عن توجه الوزارة الى دعم قطاع التعليم عبر إطلاق الوقف التعليمي حيث بدأت الوزارة ببناء مدرسة وقفية في منطقة حسبان لتكون باكورة المدارس الوقفية حيث ستقوم الوزارة بتسليمها بعد ذلك لوزارة التربية والتعليم.
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