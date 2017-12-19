وزير الأوقاف : لن نتغول على شركات الحج وسننافسهم

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيّات أن الشركة الوطنية للسياحة والسفر والحج والعمرة التي أنشأها صندوق الحج لن تتغول على الشركات العاملة في القطاع ولن يكون لها افضلية، واضاف ان الشركة ستتنافس مع الشركات الأخرى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وباسعار منافسة.

واستعرض عربيّات دور الوزارة في حماية المجتمع فكرياً و عقدياً و أشار الى الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة عبر صندوق الزكاة الذي بدأ بتمويل مشاريع تنموية للمحتاجين وفِي كافة مناطق المملكة هذا فضلاً عن مبادرة الغارمات التي استفادت منها اكثر من 325 سيدة اردنية كنّ محكومات ومطلوبات للتنفيذ القضائي بسبب الذمم المالية المترتبة عليهن حيث جرى دفع 200الف دينار.