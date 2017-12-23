تحويلة وعبارة بقيمة 110 الاف دينار لصالح متنفذ كبير

وطنا اليوم-عمان:تنفذ وزارة الاشغال العامة عطاء في غور الصافي بمنطقة السمار بكلفة 110 الاف دينار منها 30 الف تحويلة لاتتجاوز امتار وعبارة واحدة اسمنتية بكلفة 80 الف دينار لصالح متنفذ كبير .

واكد احد اعضاء المجلس المحلي بالمنطقة ، ان المشروع برمته جاء لتغير مجرى المياه عن الوحدة زراعية الذي يملكها المتنفذ حيث كان قد تبرع بقطعة ارض لانشاء مسجد من اجل استغلال الارض المجاورة للمسجد لاقامة مخازن تجارية عليها.

وبين العضو انه يوجد 9 عبارات صندوقية تفي بالغرض وهي بحاجة فقط الى اعادة فتح وتنظيف.

وقال لقد تم الكشف على الموقع من قبل محافظ الكرك ومتصرف اللواء ومدير الاشغال العامة في الكرك وسلطة وادي الاردن وتم ايقاف العمل من قبل المحافظ بعد مخاطبات من المحافظ و المتصرف الى الاشغال العامة لإيقاف العمل في المشروع لوجود شكاوي من المجاورين المتضررين من المشروع الا ان وزارة الاشغال مصممة على تنفيذ العطاء .

وطالب اعضاء المجلس الاشغال العامة الاجابة على اسئلتهم هل يعقل ان كلفة التحويلة تصل الى 30 الف والعبارة الواحدة 80 الف وهل المتنفذ صاحب قرار ومن المسوؤل عن هذا الفساد.

اعضاء مجلس محافظة الكرك / الاغوار الجنوبية يتابعون الموضوع من البداية وساهموا في ايقاف العمل في المشروع لغاية هذه اللحظة و يواصلون الاتصالات والمخاطبات لوقف العمل في العطاء الفاسد.