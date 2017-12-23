الرئيسية | محليات الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

وطنا اليوم-عمان:احبطت قوات حرس الحدود عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، ومحاولة تسلل من الأراضي السورية باتجاه الأردن. وبين مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، الإثنين، ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.وبين المصدر ان القوات شاهدت (٨) أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية، فتم تطبيق قواعد الإشتباك، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري,وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط أكياس عدد (٩) مواد مخدرة تحوي على (٥٠٠٠٠) حبة ترامدول، و(١٦٢٧٠٠٠) حبة كبتاجون، و(٤٩) كف حشيش, و(١١٨) طلقة كلاشنكوف, تم تحويلها إلى الجهات المختصة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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