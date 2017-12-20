مدير عام هيئة النقل البري السابق ينتقد تعميق العداء مع الأصفر

وطنا اليوم-عمان:انتقد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري السابق، العين مروان الحمود، قرار الحكومة الأخير بشأن الموافقة الرسمية على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة ٢٠١٧، معتبرًا أنه افتقد لعنصر التوازن ومن شأنه إحداث بلبلة وفوضى الجميع في غنى عنها.

وقال الحمود عبر صفحته الخاصة على فيسبوك إن " القراءة الأولية لنظام التطبيقات الذكية لخدمات التكسي بالسيارات الخصوصي أنه يفتقد عنصر التوازن ويحدث بلبله وفوضى نحن في غنى عنها".

فمن الجانب الاجتماعي والتنظيمي يرى الحمود أنه تم التحذير سابقًا من تعميق "حالة العداء" بدلا من التكامل بين الفريقين العاملين في هذا القطاع وانعكاساته السلبية على الركاب.

وقوبل قرار الحكومي الأردنية، بفيض من الرضا لدى عموم الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من حالة الرفض والاحتجاج ضد القرار من قبل سائقي التاكسي الأصفر.

وفي الجانب التشريعي يرى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري السابق، أنه كان من الأولى ترخيص هذه الخدمة "الضرورية " بشكل تدريجي ومحدود وبالتوازي مع إجراءات حكومية لمساعدة قطاع التكسي في رفع مستوى خدماته وجذبه للركاب.

وقال " نحن مع إدخال وتطوير خدمات جديدة شرط دراسة أثرها ومعالجته مسبقا".

وطوال أشهر عدة ظلت هذه التطبيقات المتمثلة بـ"أوبر وكريم" محط جدل واسع في الشارع الأردني، سيما مع مماطلة الحكومة ترخيصها وملاحقة العاملين عليها.

وبموجب النظام الجديد الذي أقرته الحكومة، يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون أردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا يتجاوز عمره ٦٠ عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة.