وزير يقول إن خدمة النقل بالتطبيقات الذكية تحمي قطاع التكسي

وطنا نيوز-عمان:قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد، إن تنظيم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، ليست خدمة بديلة عن سيارات التكسي وإنما مكملة لها.

وبين مجاهد، في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الثلاثاء، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، جاء لتنظيم النشاط القائم والمهم وبما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويحافظ ويحمي قطاع التكسي في الأردن.

واضاف، ان النظام اشترط على الشركات أو السيارات التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، الالتزام بجميع الشروط الواردة في النظام، التي جاءت حماية للمواطن وخدمة له وتلبية لاحتياجاته ويحقق العدالة في التنافس في تقديم الخدمة من مقدميها.

واكد وزير النقل، ان الهيئة ستعمل على طرح عطاءات لتقديم خدمة التكسي في المناطق غير المغطاة بخدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية، لأن الهدف من تنظيم هذه الخدمة هو عدم زيادة السيارات على الطرق والاستفادة من السيارات المسجلة والمرخصة، إضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتمكينهم من الحصول على دخل إضافي.