سفارة الإحتلال المغلقة تهنئ الطوائف المسيحية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:هنأت سفارة الاحتلال في عمّان، المغلقة منذ أكثر من شهرين على خلفية قتل أحد دبلوماسييها مواطنين أردنيين الطوائف المسيحية في المملكة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتبت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك " تهنئ دولة اسرائيل الطوائف المسيحية في الاردن وفي جميع انحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد. وكل عام وأنتم بألف خير".

وأرفقت السفارة بتهنئتها صورة لشجرة الميلاد ختمتها باسم " طاقم السفارة".

وقوبل إعلان السفارة هذا، بردود وتعليقات لأردنيين على الصفحة نفسها، وبخوا فيها الاحتلال وأفعاله بحق الفلسطينيين، وجددوا مطالبهم بإلغاء معاهدة السلام وأكدوا كذلك رفضهم إعادة فتح السفارة في عمّان.

وترفض الحكومة الأردنية، السماح لدولة الاحتلال بإعادة فتح سفارتها في عمان حتى تتخذ إجراءات قانونية ضد الحارس الذي قتل اثنين من المواطنين الأردنيين.

وأكد الأردن مرارا في الأشهر الأخيرة، على رفضه محاولات الابتزاز التي تمارسه دولة الاحتلال، للتهرب من الشروط التي فرضها، منذ ارتكاب الجريمة، واخلاء السفارة في عمان.