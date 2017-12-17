الرئيسية | محليات آردوغان برسالة جديدة للأردن يجدد التزامه بالوصاية الهاشمية

وطنا اليوم-عمان:أوصلت الرئاسة التركية رسالة جديدة للأردن مفادها استعداد تركيا للتنسيق الدائم بشأن ملف القدس وتأكيد ولاية الاردن ووصابته الهاشمية على الأوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس. وعلم بان تأكيدا على هذا الأمر تلتقته عمان مؤخرا... ويتضمن الاستعداد التركي المساهمة وعبر الاردن في تمويل اي خطط إعمار وصيانة لها علاقة بالمسجد الاقصى وبإدارة الاوقاف. وكان الرئيس التركي رجب طيب آردوغان قد وصف الملك الهاشمي عبدالله الثاني بانه “حامي المقدسات والاقصى” في تعبير له دلالة سياسية. وذكرت مصادر دبلوماسية متابعة بان مستويات الاتصال بين انقرة وعمان تضاعفت مؤخرا التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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