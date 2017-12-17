الرئيسية | محليات الأردن: قرار جواتيمالا بنقل سفارتها الى القدس فعلا عبثياَ مستفزاَ

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الخارجية وشرون المغتربين أيمن الصفدي ، ان الاردن يرفض قرار جواتيمالا القاضي بنقل سفارتها الى القدس العربية. وقال الصفدي في تغريدة له مساء اليوم : " نرفض قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه فعلا عبثيا مستفزا وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية. القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ شرط تحقيق السلام الإقليمي". التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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