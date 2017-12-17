الرئيسية | محليات احالة اللواء هاكوز ومطر للتقاعد وتنقلات بين كبار الضباط .. أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء إحالة كل من اللواء داوود هاكوز واللواء جهاد مطر للتقاعد اعتبارا من تاريخه. كما وقرر مدير الأمن العام اللواء احمد سرحان الفقيه اجراء التعينات والتنقلات التالية بين كبار الضباط. العميد محمد الخرابشة مفتشا عاما . العميد فواز المعايطة مساعدا للعمليات . العميد وليد بطاح مساعدا للقضائية بالاضافه لعمله . العميد وائل شقيرات. مديرا لادارة مراكز الاصلاح والتاهيل. العميد معتصم المجالي. مديرا لادارة للاقامة والحدود. العقيد خالد النوافلة. مساعدا للمفتش العام التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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