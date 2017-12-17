ترحيب بقرار ترخيص النقل بالتطبيقات الذكية و عزاء بارد للأصفر

وطنا اليوم-عمان:قوبل قرار الحكومة الأردنية، الموافقة على نظام ترخيص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية، بفيض من الرضا لدى عموم الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من حالة الرفض والاحتجاج ضد القرار من قبل سائقي التاكسي الأصفر.

وطوال أشهر عدة ظلت هذه التطبيقات المتمثلة بـ"أوبر وكريم" محط جدل واسع في الشارع الأردني، سيما مع مماطلة الحكومة ترخيص هذه التطبيقات وملاحقتها للعاملين عليها وتوقيف عدد منهم.

وعبر مواقع التواصل الاجتماع، أبدى الأردنيون رضاهم عن القرار الحكومي الأخير، سيما وأنه أمر "طال انتظاره" على نحو غير مبرر من وجهة نظر معلقين.

وعلقت ناشطة " ممتاز عشان يضل بعض اصحاب التكاسي يطعوجو في روسهم يطلعو ولا ما يطلعو .. والله يعين صحاب التكاسي المحترمين ربي يرزقهم ".

وعلق آخر " مبروك ... واخيرا في الاردن , الدول النامية من زمان عندهم هالخدمة .... من زمان اعطو الترخيص , ولا مذلة وقف على الخط وتستنى يشفق عليك .. بكفي استغلال الشعب .. وريحوا شوي , بكفي ماكلها من الغلا".".

وفور إعلان القرار، احتج عدد من أصحاب التاكسي الأصفر أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان، اعتراضًا على ما اعتبروه استباحة لأرزاقهم، وأغلقوا الطريق الرئيس تعبيرًا عن موقفهم الرافض حتى تدخل الأمن وأعاد فتح.

وتباينت آراء المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن السمة العامة، كانت في غير صف أصحاب التاكسي، في إشارة على تراجع مؤشر ثقة الجمهور بجدواها على هذه الحال.

وعلق ناشط عبر حسابه على فيسبوك " والله الواحد مهو عارف يعبر عن مشاعره ... هل يفرح عشان اتخلص من قرف اغلب التكاسي ولا يزعل على الناس إلي رح تنقطع رزقها ..... لاحول ولاقوة إلابالله".

ويقول أصحاب التاكسي التي يبلغ عددها في العاصمة عمّان وحدها بالآلاف، إن السماح لعمل هذه التطبيقات سيجعلها تزاحمهم في لقمة عيشهم.

وبموجب قرار الترخيص الحكومي، يحظر النظام على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.

ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان يكون اردني الجنسية، ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلا على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا يتجاوز عمره ٦٠ عاما، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة.

كما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.