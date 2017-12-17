الرئيسية | محليات إربد: بطء العمل بتأهيل مجمع عمان يغلق محاله التجارية

وطنا اليوم-عمان: تسبب بطء العمل بمشروع تأهيل مجمع عمان الجديد بإربد والذي بدأ قبل نحو عام ونصف، بخسائر للمحال التجارية داخل المجمع، والتي اضطر اصحابها الى اغلاقها نتيجة توقف حركة البيع عليها.

وأشار ناصر الحايك صاحب مكتب ان اعمال تأهيل المجمع مضى عليها اكثر من سنة ونصف دون اي بوادر ايجابية بقرب الانتهاء منها، لافتا الى ان هناك اكثر من 10 محال تجارية داخل المجمع اغلقت ابوابها لعدم وجود حركة عليها من قبل مرتادي المجمع.

وأشار الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بأصحاب المحال التجارية واضطرار بعضهم الى الاغلاق لحين الانتهاء من اعمال تأهيل المجمع، لافتا الى ان هناك فوضى كبيرة في المجمع وباصات النقل العمومي تصطف خارجه من دون وجود اي رقابة عليها.

وقال بلال السرحان صاحب محل تجاري إنه لا يعقل ان يبقى المجمع على هذا الوضع الذي وصفه بـ"المأساوي"، دون ان يكون هناك اي رقابة من قبل الجهات المعنية، لافتا الى ان الساحات داخل المجمع اصبحت موقف للمركبات الخصوصي والعمومي على حدا سواء.

وأشار الى حالة من الفوضى داخل المجمع بعد تحويل الاتجاهات، لافتا الى ان غالبية الباصات العمومي باتت تتخذ من الشوارع الرئيسة خارج المجمع موقفا لها.

عارف شطناوي صاحب محل تجاري داخل المجمع، اشار الى أنه مستأجر من بلدية اربد بمبلغ سنوي يقدر بـ2800 دينار، مؤكدا ان استمرار اعمال التأهيل في المجمع كبده خسائر فادحة لعدم دخول الركاب اليه منذ بدء اعمال التاهيل.

وأشار الى ان هناك بعض المواد انتهت صلاحيتها في المحل، وأصبحت تالفة جراء عدم وجود حركة تجارية، اضافة الى ان الباصات العمومي تقوم بالاصطفاف خارج المجمع بسبب أعمال التأهيل، مما اضطر العديد من اصحاب المحال التجارية الى اغلاق محالهم في الوقت الحالي مع دفع الاجرة السنوية.

وطالب الشطناوي بتعويض اصحاب المحال التجاري بالخسائر المالية التي لحقتهم جراء أعمال التأهيل، وضرورة إنجاز المجمع بأسرع وقت، وأن تعطى الاولوية في استئجار المحال الجديدة لأصحاب المحال الحالية في المجمع.

من جانبه، قال مستشار رئيس بلدية اربد لشؤون المرور المهندس حسان العكور إن نسبة الانجاز في المجمع وصلت الى حوالي 70 %، مشيرا الى انه تم الانتهاء من بناء المحال التجارية فيه، اضافة الى مبنى الادارة، وبانتظار التسليم من وزارة الاشغال العامة والاسكان، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة هدم البناء القديم من اجل توسعة المجمع.

وتوقع العكور الانتهاء من اعمال التأهيل خلال منتصف السنة المقبلة على ابعد تقدير، مؤكدا انه سيصار الى تأجير المحال الجديدة للمواطنين عبر مزاد علني سيتم طرحه في المرحلة المقبلة، موضحا ان نسبة الانجاز جيدة مقارنة بحجم العمل ولا يوجد هناك اي تأخير.

يشار الى ان هيئة تنظيم قطاع النقل العام وبلدية إربد الكبرى بدأتا العام الماضي، بإعادة تأهيل مجمع سفريات إربد الجنوبي "مجمع عمان" بكلفة تصل إلى مليوني دينار بموجب عطاء تم طرحه، وعلى مرحلتين بهدف تحسين واقع المجمع ومرافقه المختلفة، وتهيئة مواقف الانتظار والوقوف والتوقف للحافلات والسيارات التي يخدمها المجمع. ورافق البدء بالمشروع توقف عن العمل بعد تعديل المخططات اكثر من مرة، الامر الذي تسبب بتأخر العمل بالمشروع المقرر إنجازه في عام واحد. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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